Ciclismo | Tim Wellens in scena con l’UAE dal 2023

(Di martedì 9 agosto 2022) Timè ufficialmente un nuovo uomo della UAE Emirates. Il belga raggiunge la squadra araba per due anni con un accordo che gli permetterà di restare in gruppo almeno fino al 2024. Il fiammingo si appresta a vivere un nuovo periodo della sua carriera dopo anni di impegno con la Lotto-Soudal. Il 31enne nativo di Sint-Truiden ha riportato alla stampa come riporta il portale della UAE: “Dopo dieci anni trascorsi alla grande ho deciso che era giunto il momento di affrontare una nuova sfida. Sono consapevole che mi sto unendo a una squadra davvero globale, una struttura che ha grande ambizioni. Sono entusiasta di diventare un corridore delTeam Emirates”. Non poteva mancare il commento da parte di Mauro Gianetti, team principal e CEO del team: “Diamo con piacere il benvenuto a Tim nella nostra formazione. Conosciamo bene le sue qualità e credo ...

...In un periodo di stallo senza grandi corse come quello che sta attualmente vivendo il, tra ... dove l'arrivo di Groves non bilancia l'addio diMerlier, il quale ha scelto come sua prossima ...Il belga si lega alla formazione emiratina fino al termine del 2024. ROMA - "Wellens ha siglato un accordo biennale per diventare un ciclista dell'UAE Team Emirates fino al termine della stagione 2024". A renderlo noto è stata la stessa UAE. "Il trentunenne belga vanta un ... Ciclismo: Tim Wellens firma per l'UAE Team Emirates Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il belga si lega alla formazione emiratina fino al termine del 2024.ROMA (ITALPRESS) - 'Tim Wellens ha siglato un accordo biennale per diventare ...