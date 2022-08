Cerca fiori ma cade in un dirupo | è morta così una donna ad Alvito

(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - E' uscita indidopo un violento nubifragio e di lei per ore si sono perse le tracce. A trovare senza vita, la notte scorsa, all'interno di ununadi 56 anni residente a Roma ed in vacanza ad, nel Frusinate, sono stati i carabinieri della Compagnia di Sora. A dare l'allarme i familiari preoccupati del mancato rientro a casa. Le ricerche, proseguite fino a notte fonda con personale del Cai, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, hanno consentito di individuare il punto dove laè precipitata da un'altezza di oltre dieci metri. La salma è stata trasferita all'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La 56enne era uscita di casa indidopo un violento nubifragio e di lei per ore si sono perse le tracce. A trovare la donna senza vita sono stati i carabinieri della compagnia di Sora. A ......servizi strutture sanitarie1 manutentore a tempo determinato Cod Rif 42017 Ristorante albergo Molini di Trioca2 tuttofare a tempo determinato Cod Rif 42011 AziendaSanremo1 ... Cerca fiori ma cade in un dirupo, 56enne romana muore precipitando da oltre dieci metri La tragedia è accaduta nella zona di Frosinone, dove la donna era in vacanza. Potrebbe essere scivolata accidentalmente, il corpo è atterrato dopo un volo di 10 metri