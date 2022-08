Calenda | “Con Matteo ci sarà un patto Terzo polo argine anti-destra Letta? Ha fatto una cavolata”

(Di martedì 9 agosto 2022) Il leader di Azione: «La battaglia con Meloni è al proporzionale in Senato. Chi avrà il ruolo di leader tra me e lui? Potrebbe anche essere una donna»

Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - pdnetwork : Il PD resta l’unico partito in grado di arginare il pericolo della destra al governo. Andiamo avanti con il nostro… - fattoquotidiano : Pd, dopo il disastro del patto con Calenda ora Letta evoca le dimissioni: “Sono stato ingenuo. Spero di lasciare il… - GiuseppeCima : RT @gervasoni1968: Secondo l’ottimo cronista politico de ?@ilfoglio_it? ?@carusocarmelo? #Calenda avrebbe già stracciato un primo accordo p… - rosa_francesca : RT @DomaniGiornale: Con la rottura dell’alleanza con il #Pd e la nascita, possibile, di quella con #Renzi, #Calenda regala a #Lega, FI e Fd… -

"All'inizio delle trattativeil Pd - ricordaai suoi - un autorevole ministro dem per spingermi a dire di sì ha usato questa minaccia". Uno dei tanti motivi che hanno indotto il leader di ...Nessuna polemica, che nel pomeriggio aveva invitato il segretario del Pd a un 'confronto pubblico'. 'lui e Renzi sarà competizione aspra - afferma il segretario - Ho sbagliato a ...In un paese normale un tipo come Calenda sarebbe noto soprattutto per le splendide imitazioni che gli dedica Crozza. Da qualche giorno a questa ...Il sociologo: «I dem si sono trasformati in difensori dell’agenda Draghi, il burattinaio delle privatizzazioni» ...