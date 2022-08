Anticipazioni Don Matteo 10 | la puntata di oggi 9 Agosto

(Di martedì 9 agosto 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Dalunedì 1, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.Don10, ladi10«Senza via d’uscita» Done Natalina trovano il cadavere di un uomo. Le indagini portano a Sabrina, una ragazza carcerata che, grazie ai permessi di lavoro, passava molto tempo nella fabbrica della vittima. «Distanza di sicurezza» Cecchini si convince che il capitano Tommasi abbia messo incinta la maestra Marisa, e per questo prova a correre ai ripari, mentre dontorna in carcere da Sabrina. Segui ZON.IT su Google News.

Sei Sorelle: Anticipazioni Don Matteo 9, la puntata di oggi 5 Agosto