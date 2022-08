Valencia, UFFICIALE: Guedes al Wolverhampton (Di lunedì 8 agosto 2022) Gonçalo Guedes lascia il Valencia: UFFICIALE l'accordo con il Wolverhampton per la cessione del portoghese. COMUNICADO OFICIAL @... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Gonçalolascia ill'accordo con ilper la cessione del portoghese. COMUNICADO OFICIAL @...

pazzamentejuve : ufficiale Guedes ai Wolves per 30 mln più bonus?? Il Valencia più accelerare per #Arthur alzate sto stipendio su - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Valencia, Guedes ceduto al Wolverhampton. Era obiettivo della Roma di Mourinho - sportli26181512 : UFFICIALE: Cillessen saluta il Valencia e torna in Olanda: Jasper Cillessen saluta il Valencia e torna in Olanda: u… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Cillessen lascia il Valencia e torna in Olanda, è un nuovo portiere del NEC - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Cillessen lascia il Valencia e torna in Olanda, è un nuovo portiere del NEC -