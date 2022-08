Vaiolo delle scimmie, vaccinazione al via allo Spallanzani (Di lunedì 8 agosto 2022) Comincia in Italia, all’Istituto Spallanzani di Roma, la vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie. Destinatarie le persone più a rischio. Non esiste, a oggi, uno specifico vaccino contro il Vaiolo delle scimmie, ma allo Spallanzani utilizzeranno l’Imvanex. Si tratta del vaccino commercializzato in Europa contro il normale Vaiolo. In Italia ci sono alcune centinaia di casi di contagi da Vaiolo delle scimmie, il cui virus si chiama orthopoxvirus. La campagna di vaccinazione italiana ha l’obiettivo di stroncare sul nascere un possibile aumento a dismisura dei contagi. E quindi una diffusione più ampia della malattia nel nostro ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 agosto 2022) Comincia in Italia, all’Istitutodi Roma, lacontro il. Destinatarie le persone più a rischio. Non esiste, a oggi, uno specifico vaccino contro il, mautilizzeranno l’Imvanex. Si tratta del vaccino commercializzato in Europa contro il normale. In Italia ci sono alcune centinaia di casi di contagi da, il cui virus si chiama orthopoxvirus. La campagna diitaliana ha l’obiettivo di stroncare sul nascere un possibile aumento a dismisura dei contagi. E quindi una diffusione più ampia della malattia nel nostro ...

