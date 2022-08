Udinese, Perez: “Col Milan non basterà giocare come con la FeralpiSalò” (Di lunedì 8 agosto 2022) Nehuen Perez, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dei friulani sulla sfida contro il Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 agosto 2022) Nehuen, difensore dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dei friulani sulla sfida contro il

PianetaMilan : #Udinese, #Perez: “Col @acmilan non basterà giocare come con la #FeralpiSalò” #MilanUdinese #ACMilan #Milan… - Davide13_87 : @GoalItalia Beh l udinese che si è ripresa dal watford masina e perez - edovirgy19 : #Molina è arrivato dall’#Udinese per cash più il cartellino del giovane centrale di difesa Nehuen #Perez, sul quale… - messveneto : La difesa e quei quattro dubbi che l’Udinese deve ancora cancellare: Il campionato e la sfida con il Milan sono all… - ithinkyouknow__ : RT @ACMilanAddict1: Udinese, Marino sui nuovi acquisti: 'Perez ritorno graditissimo, Ebosse alternativa di qualità' #ACMilan #SempreMilan #… -