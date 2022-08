Test per il Covid, il prototipo messo a punto dagli scienziati di Harvard: con saliva si rileva Rna virale e anticorpi (Di lunedì 8 agosto 2022) La massima precisione raggiungibile ad oggi con un Test Covid-19 ma in poche ore e senza bisogno di attendere le risposte in laboratorio. È quanto è stato messo a punto, in forma di prototipo, dai ricercatori dell’Università di Harvard. Si tratta di un nuovo dispositivo diagnostico in grado di rilevare dalla saliva di un paziente contemporaneamente la presenza di Rna virale e anticorpi contro il Sars Cov 2. “Questa diagnostica può consentire un monitoraggio più sostenibile dell’infezione e dell’immunità nelle popolazioni nel tempo, a livelli di accuratezza paragonabili ai costosi Test di laboratorio”, ha affermato la co-autrice Devora Najjar, giovane ricercatrice presso il Mit Media Lab e il Wyss ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) La massima precisione raggiungibile ad oggi con un-19 ma in poche ore e senza bisogno di attendere le risposte in laboratorio. È quanto è stato, in forma di, dai ricercatori dell’Università di. Si tratta di un nuovo dispositivo diagnostico in grado dire dalladi un paziente contemporaneamente la presenza di Rnacontro il Sars Cov 2. “Questa diagnostica può consentire un monitoraggio più sostenibile dell’infezione e dell’immunità nelle popolazioni nel tempo, a livelli di accuratezza paragonabili ai costosidi laboratorio”, ha affermato la co-autrice Devora Najjar, giovane ricercatrice presso il Mit Media Lab e il Wyss ...

