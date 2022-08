Sampdoria | Villar è arrivato a Genova | le prime parole

DiMarzio : #Calciomercato I @sampdoria, Gonzalo #Villar e Nikita #Contini attesi domani a Genova per visite mediche, firme e p… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: #Villar è arrivato in città. Le immagini e il programma della sua giornata - MarcoBovicelli : #Sampdoria, ecco #Villar: “Felice di essere qui, un saluto ai tifosi”. Lo spagnolo è atterrato ora a Genova, ora vi… - Luca_Cilli : Gonzalo #Villar è arrivato a Genova dove sosterrà le visite mediche prima di unirsi alla #Sampdoria. Arriva dalla… - UCS1946 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: #Villar è arrivato in città. Le immagini e il programma della sua giornata https://t.co… -

Bel colpo dellache si assicura il centrocampistaproveniente dalla Roma. Gonzalosarà oggi a Genova per le consuete visie mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà alla ......primo Lasta per ufficializzare due operazioni in entrata, riguardanti il tanto atteso regista e il secondo portiere. In arrivo, rispettivamente da Roma e Napoli , ci sono Gonzaloe ...Le immagini dell'arrivo di Villar a Genova: il centrocampista spagnolo sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria ...In casa Sampdoria è il giorno di Gonzalo Villar, atteso a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria. Un rinforzo importante per Giampaolo, con l'ex Roma e Get ...