Regolamento Modena-Sassuolo: cosa succede in caso di pareggio al 90?? (Di lunedì 8 agosto 2022) Giù il sipario sui trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. All’Alberto Braglia è tempo di derby con Modena e Sassuolo in campo con fischio d’inizio in programma alle 18:00 di lunedì 8 agosto. Novanta minuti tutti da seguire, o forse di più. Perché al termine dei 90?, in caso di parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA LIVE COME VEDERE LA PARTITA IN TV SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Giù il sipario sui trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. All’Alberto Braglia è tempo di derby conin campo con fischio d’inizio in programma alle 18:00 di lunedì 8 agosto. Novanta minuti tutti da seguire, o forse di più. Perché al termine dei?, indi parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA LIVE COME VEDERE LA PARTITA IN TV SportFace.

ModenaDintorni : ?? Complimenti per la vittoria! L'autrice vince le pubblicazioni sui canali di Modena&Dintorni! ?? Per info su come… - ModenaDintorni : ?? Complimenti per la vittoria! L'autrice vince le pubblicazioni sui canali di Modena&Dintorni! ?? Per info su come… -