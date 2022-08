LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: Tamberi parte bene a 2.18, solo 20.75 per Ponzio (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Bella gara di Bracy! Batte i suoi connazionali con un buon 9.97. Coleman ha pagato una seconda parte di gara non eccelsa. 17.53 100 metri al maschile: al via ci sono Illovszky (Hun), A.Blake (Jam), Y.Blake (Jam), Bracy (Usa), Bromell (Usa), Coleman (Usa), Hall (Usa). 17.52 2.18 PER Tamberi! Ancora al primo tentativo fa la misura il Campione Olimpico. 17.50 Nulla da fare per Armand Duplantis! solo 5.80: la peggiore prestazione stagionale. 17.48 20.43 per Nick Ponzio che continua a non migliorarsi e rimane in settima posizione. 17.46 10.67 PER FRASER-PRYCE! E’ un treno la giamaicana: record del Meeting ad appena un centesimo dalla miglior prestazione mondiale stagionale. 17.44 Fallisce per la seconda volta Armand Duplantis ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Bella gara di Bracy! Batte i suoi connazionali con un buon 9.97. Coleman ha pagato una secondadi gara non eccelsa. 17.53 100 metri al maschile: al via ci sono Illovszky (Hun), A.Blake (Jam), Y.Blake (Jam), Bracy (Usa), Bromell (Usa), Coleman (Usa), Hall (Usa). 17.52 2.18 PER! Ancora al primo tentativo fa la misura il Campione Olimpico. 17.50 Nulla da fare per Armand Duplantis!5.80: la peggiore prestazione stagionale. 17.48 20.43 per Nickche continua a non migliorarsi e rimane in settima posizione. 17.46 10.67 PER FRASER-PRYCE! E’ un treno la giamaicana: record delad appena un centesimo dalla miglior prestazione mondiale stagionale. 17.44 Fallisce per la seconda volta Armand Duplantis ...

