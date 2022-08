gemin_steven98 : RT @ilpost: Le scommesse rischiose del Barcellona - ilpost : Le scommesse rischiose del Barcellona - LucSkywalker15 : @firenzeviola_it @EnzoBucchioni 1-0 al Nordsjaelland, 5-1 al Fortuna Düsseldorf, 3-3 con il Werder Brema, 3-1 allo… -

la Repubblica

L'ha detto tante volte, ai tornanti decisivi di una carriera politica fatta di strattoni e. Non sempre era vero. ...ROMA - "Mi gioco l'osso del collo". L'ha detto tante volte, ai tornanti decisivi di una carriera politica fatta di strattoni e. Non sempre era vero. Stavolta sì, più che mai. Dentro o fuori: dal Parlamento, dalla politica. Matteo Renzi si gioca tutto. Corsa solitaria. Obiettivo: un milione di voti. Quanto ... L'ultima corsa di Renzi, si candida in 5 città per salvare Italia viva L'ex premier: "Ho rifiutato il diritto di tribuna del Pd". Ma dal Nazareno smentiscono: "Mai offerto". Reclutati in Toscana i ras ...