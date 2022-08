(Di lunedì 8 agosto 2022) ... visto che ilè governato dall'azionariato popolare: non un imprenditore né un fondo d'investimento né tantomeno uno Stato, ma 143 mila piccoli soci" ha scritto Marco Iaria sulla Gazzetta ...

brunoforesi : RT @ilpost: Le scommesse rischiose del Barcellona - Dondolino72 : RT @ilpost: Le scommesse rischiose del Barcellona - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le scommesse rischiose del Barcellona - ilpost : Le scommesse rischiose del Barcellona - LucSkywalker15 : @firenzeviola_it @EnzoBucchioni 1-0 al Nordsjaelland, 5-1 al Fortuna Düsseldorf, 3-3 con il Werder Brema, 3-1 allo… -

Il Post

I metodi a cui sta ricorrendo il Barcellona, approvati per tempo dall'assemblea dei soci, ben al corrente della grave situazione economica ereditata dalle gestioni passate, sono delle, e ...L'ha detto tante volte, ai tornanti decisivi di una carriera politica fatta di strattoni e. Non sempre era vero. ... Le scommesse rischiose del Barcellona L'ex premier: "Ho rifiutato il diritto di tribuna del Pd". Ma dal Nazareno smentiscono: "Mai offerto". Reclutati in Toscana i ras ...