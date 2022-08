Lady Gaga in Joker era davvero necessaria? (Di lunedì 8 agosto 2022) Attraverso il proprio profilo Instagram, alcuni giorni fa Lady Gaga ha ufficializzato la sua presenza nel prossimo capitolo di Joker. La Germanotta ha così confermato lo scoop lanciato il mese scorso da The Hollywood Reporter, che in breve tempo ha diviso il pubblico. Ma, era veramente necessario? Da alcuni anni, parallelamente alla carriera musicale, Lady Gaga si è buttata anche nella recitazione, ottenendo buoni consensi. Il suo debutto sul piccolo schermo in veste di protagonista, in American Horror Story: Hotel, le ha infatti fruttato un Golden Globe come Miglior Attrice, alla prima nomination. E poi, la duplice candidatura all’Oscar grazie ad A Star Is Born, che le ha permesso di vincere l’ambita statuetta nella categoria Miglior Canzone Originale. Insomma, in pochi anni è riuscita a convincerci ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 agosto 2022) Attraverso il proprio profilo Instagram, alcuni giorni faha ufficializzato la sua presenza nel prossimo capitolo di. La Germanotta ha così confermato lo scoop lanciato il mese scorso da The Hollywood Reporter, che in breve tempo ha diviso il pubblico. Ma, era veramente necessario? Da alcuni anni, parallelamente alla carriera musicale,si è buttata anche nella recitazione, ottenendo buoni consensi. Il suo debutto sul piccolo schermo in veste di protagonista, in American Horror Story: Hotel, le ha infatti fruttato un Golden Globe come Miglior Attrice, alla prima nomination. E poi, la duplice candidatura all’Oscar grazie ad A Star Is Born, che le ha permesso di vincere l’ambita statuetta nella categoria Miglior Canzone Originale. Insomma, in pochi anni è riuscita a convincerci ...

bringit0nd0wn : Di sto passo a fine anno il mio Spotify wrapped sarà un disastro con Lady Gaga tra gli artisti più ascoltati ?? - Erosenn67299186 : RT @Mamertino3: Se non votate Lega, nessuno riuscirà a portare Lady Gaga a Como per il matrimonio di un riccone del cazzo - bringit0nd0wn : Sto ascoltando per la prima volta in vita mia tutto The Fame Monster di Lady Gaga credo che non ascolterò altro per i prossimi giorni - noris2021 : @facciobiondate Comunque tra un po’ avrà più seguito Gauss di Lady Gaga. - sstrolleca : ma lady gaga che mi chiede di andarci a prendere un cappuccino alle 2 del pomeriggio??????? -