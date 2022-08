La dittatura del già pronto tra luci e ombre - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 8 agosto 2022) Marcella Cocchi Ma sì, via anche le date di scadenza dal cibo, complicano la vita e se poi qualcuno sta male, beh, che annusi meglio il lezzo la prossima volta. Niente più scadenza mica sull'altare ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Marcella Cocchi Ma sì, via anche le date di scadenza dal cibo, complicano la vita e se poi qualcuno sta male, beh, che annusi meglio il lezzo la prossima volta. Niente più scadenza mica sull'altare ...

largociospe : Ho appena sentito il figlio di #DiBella in una intervista del 2019 su @byoblu affermare 'attenzione signori che ci… - florastr : Russia -Corea del Nord - Cina -sono tutti guidati dal partito comunista-così si spacciano-ma in realtà sono una dit… - P_Rava : RT @semioticmonkey: Quando leggo di 'dittatura VS democrazia' mi rendo conto, tristemente, di quanto siamo lontani da una chiara analisi de… - albiuno : RT @afnio72: Alcuni regimi dittatoriali, come quelli del vecchio blocco orientale dominato dall'Unione Sovietica, hanno simulato le elezion… - ItalianPolitics : RT @semioticmonkey: Quando leggo di 'dittatura VS democrazia' mi rendo conto, tristemente, di quanto siamo lontani da una chiara analisi de… -