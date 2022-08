Il Guardian e la Premier che non è tutta rosa e fiori: c’è una distanza incolmabile tra chi ha e chi non ha (Di lunedì 8 agosto 2022) Si ritorna sulle gradinate, sugli spalti a tifare. Le stazioni ferroviarie si tingono dei colori dei club. È tutta una festa: ne parla il Guardian, a firma Nakrani, che scrive del Fulham che torna nel massimo campionato, con Craven Cottage che brulica di passione, contro il Liverpool. Il Liverpool: un ritorno da sogno. Col calcio che resta uno sport estremamente accattivante, che permette al piccolo di far sanguinare il naso al più grande. Eppure, continua il Guardian, se si fa finta di non sentire i podcast sponsorizzati, se non ci si fa prendere dall’euforia del momento, dalle positive vibes della prima giornata, il calcio inglese svela, a trent’anni dalla nascita della Premier League, tutta una serie di problematicità. Lo stesso Fulham, d’altronde, rimane un club ricchissimo e con un certo tipo di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Si ritorna sulle gradinate, sugli spalti a tifare. Le stazioni ferroviarie si tingono dei colori dei club. Èuna festa: ne parla il, a firma Nakrani, che scrive del Fulham che torna nel massimo campionato, con Craven Cottage che brulica di passione, contro il Liverpool. Il Liverpool: un ritorno da sogno. Col calcio che resta uno sport estremamente accattivante, che permette al piccolo di far sanguinare il naso al più grande. Eppure, continua il, se si fa finta di non sentire i podcast sponsorizzati, se non ci si fa prendere dall’euforia del momento, dalle positive vibes della prima giornata, il calcio inglese svela, a trent’anni dalla nascita dellaLeague,una serie di problematicità. Lo stesso Fulham, d’altronde, rimane un club ricchissimo e con un certo tipo di ...

