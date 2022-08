Frittelle dolci con i fiori di zucca | una bontà unica

Leggi su formatonews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Vediamo insieme come possiamo creare questa incredibilecon idi, ovvero un qualcosa di magico e buonissimo. Oggi vi vogliamo proporre una ricetta buonissima e speciale che ha come ingrediente principale idi, che come li prepari sono sempre super golosi e poi piacciono a grandi e piccini. (pixabay)Le nostredi oggi sono un po’ speciali e ci permetteranno di mangiarle anche fredde, quindi possiamo prepararle prima e poi goderci la serata in compagnia di amici, ma anche in famiglia. Ma perchè vi diciamo che sono speciali? Perchè sonoe non tutti sanno che possiamo utilizzarli oltre che nelle preparazioni salate, anche in questo modo diverso dal solito, ma scopriamo cosa ci serve: 80 grammi di burro 300 ...