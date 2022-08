Europei su strada e pista a Monaco, Bergamo si gioca sei assi (Di lunedì 8 agosto 2022) Ciclismo Saranno sei i bergamaschi in gara nella rassegna continentale in Baviera, dal 11 al 21 agosto. Con l’orobica d’adozione Elisa Balsamo al via Arianna e Martina Fidanza, Mattia Cattaneo, Davide Plebani e Stefano Moro. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 agosto 2022) Ciclismo Saranno sei i bergamaschi in gara nella rassegna continentale in Baviera, dal 11 al 21 agosto. Con l’orobica d’adozione Elisa Balsamo al via Arianna e Martina Fidanza, Mattia Cattaneo, Davide Plebani e Stefano Moro.

franconemarisa : RT @Coninews: Le squadre italiane di ciclismo su strada, mountain bike, pista e BMX freestyle per la rassegna continentale di #Munich2022.… - fisco24_info : Ciclismo: Italia pronta per gli Europei, con ambizioni: Dalla strada alla pista, azzurri e azzurre puntano in alto - webecodibergamo : Europei su strada e pista a Monaco, Bergamo si gioca sei assi - Coninews : Le squadre italiane di ciclismo su strada, mountain bike, pista e BMX freestyle per la rassegna continentale di… - Campioni_cn : Ciclismo strada: Elisa Balsamo tra le convocate per gli Europei di Monaco 2022 -