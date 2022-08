Calenda ci ripensa e rompe ‘il patto’ con il PD. (Di lunedì 8 agosto 2022) A Sinistra litigano su tutto. Prima si stringono le mani e si abbracciano sorridenti, subito dopo si lasciano a brutto muso. L’unica cosa sulla quale vanno d’accordo sono le tasse. L’unica cosa che secondo loro può e deve continuare a crescere in un paese dove più della metà dello stipendio se lo mangia il fisco! Leggi su freeskipper (Di lunedì 8 agosto 2022) A Sinistra litigano su tutto. Prima si stringono le mani e si abbracciano sorridenti, subito dopo si lasciano a brutto muso. L’unica cosa sulla quale vanno d’accordo sono le tasse. L’unica cosa che secondo loro può e deve continuare a crescere in un paese dove più della metà dello stipendio se lo mangia il fisco!

andvaccaro : RT @DomaniGiornale: L’ex ministro #Calenda ci ripensa e non raccoglie le firme: giura di avere l’esenzione ma per il #Pd non è vero. Intant… - Olivia7374 : RT @DomaniGiornale: L’ex ministro #Calenda ci ripensa e non raccoglie le firme: giura di avere l’esenzione ma per il #Pd non è vero. Intant… - la_lagigogin : RT @DomaniGiornale: L’ex ministro #Calenda ci ripensa e non raccoglie le firme: giura di avere l’esenzione ma per il #Pd non è vero. Intant… - SerglocSergio : RT @DomaniGiornale: L’ex ministro #Calenda ci ripensa e non raccoglie le firme: giura di avere l’esenzione ma per il #Pd non è vero. Intant… - DomaniGiornale : L’ex ministro #Calenda ci ripensa e non raccoglie le firme: giura di avere l’esenzione ma per il #Pd non è vero. In… -