Calcio | Mourinho scherza con Jacobs | ' velocissimo | può giocare in difesa e in attacco'

Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - C'era anche il bicampione olimpico di 100 metri e 4x100 Marcell Jacobs ieri sera tra i 65mila spettatori di Roma-Shakhtar. Lo sprinter lombardo era l'ospite d'eccezione sugli spalti dello stadio romano, per assistere alla presentazione della squadra e all'amichevole (vinta poi dai giallorossi 5-0). Jacobs ha posato con la nuova seconda maglia della Roma (presentata proprio durante l'ultimo test prima del campionato) e si è fatto scattare una foto con il tecnico José Mourinho. Anche l'allenatore della Roma ha pubblicato la foto con Jacobs su Instagram, con la didascalia. "velocissimo, dominante, tecnicamente perfetto. Può giocare sia da difensore che da attaccante".

