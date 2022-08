Bruno Arena dei Fichi D’India, dopo l’ictus torna sui social (Di lunedì 8 agosto 2022) Bruno Arena dei Fichi D’India torna sui social. Da tanti anni ormai, il comico ha lasciato il mondo dello spettacolo. Nel 2013 è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di Zelig. dopo lunghi mesi di ricovero in ospedale è stato trasferito in una clinica per la riabilitazione. Ora Bruno è costretto sulla sedia a rotelle. Con il tempo è riuscito a recuperare alcune funzionalità. Max Cavallari, l’altro componente del duo comico ha pubblicato una foto insieme allo storico compagno. La loro amicizia è ancora solida e la foto insieme ne è la dimostrazione. I fan hanno mostrato tutta la loro commozione nel vedere questi due amici sempre insieme, anche nei momenti più difficili. Bruno Arena dei ... Leggi su tvzap (Di lunedì 8 agosto 2022)deisui. Da tanti anni ormai, il comico ha lasciato il mondo dello spettacolo. Nel 2013 è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di Zelig.lunghi mesi di ricovero in ospedale è stato trasferito in una clinica per la riabilitazione. Oraè costretto sulla sedia a rotelle. Con il tempo è riuscito a recuperare alcune funzionalità. Max Cavallari, l’altro componente del duo comico ha pubblicato una foto insieme allo storico compagno. La loro amicizia è ancora solida e la foto insieme ne è la dimostrazione. I fan hanno mostrato tutta la loro commozione nel vedere questi due amici sempre insieme, anche nei momenti più difficili.dei ...

