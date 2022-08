Alessia Marcuzzi: «La moglie di Francesco Facchinetti mi ha salvato la vita» (Di lunedì 8 agosto 2022) La showgirl ha sempre mostrato con emozione le gioie della sua famiglia allargata e ora su Instagram condivide uno scatto con Wilma Helena Faissol per raccontare un incidente che, per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi grazie all'intervento di Wilma: «Ha avuto la prontezza e la capacità di fare la manovra di Heimlich» Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 agosto 2022) La showgirl ha sempre mostrato con emozione le gioie della sua famiglia allargata e ora su Instagram condivide uno scatto con Wilma Helena Faissol per raccontare un incidente che, per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi grazie all'intervento di Wilma: «Ha avuto la prontezza e la capacità di fare la manovra di Heimlich»

infoitcultura : Grande paura per Alessia Marcuzzi: 'Mi ha salvato la vita', il racconto - infoitcultura : 'Non respirava più', paura per Alessia Marcuzzi - infoitcultura : Alessia Marcuzzi: 'Pensavo di morire stavo soffocando'/ 'Viva grazie a Wilma Faissol' - infoitcultura : Alessia Marcuzzi: “Ho rischiato di morire soffocata”. A salvarla è stata la moglie del suo ex, Francesco Facchinetti -