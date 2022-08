Torino, anziano uccide la moglie a bastonate a Venaria: fermato (Di domenica 7 agosto 2022) Un anziano di 73 anni ha ucciso la moglie, 74 anni, a bastonate a Venaria (Torino). Il femminicidio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto in seguito a una lite e sono stati i vicini di casa della coppia di pensionati a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, e i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto. È tutto avvenuto intorno alle 11. Giovenale Aragno, originario di Fossano (Cuneo), è stato arrestato. La vittima si chiamava Silvana Arena, originaria di Cuneo. Entrambi pensionati. L’uomo avrebbe aggredito la moglie con un bastone di legno, colpendola alla esta. Dopo l’allarme dato con una telefonata al 112 da parte di un cittadino, sono intervenuti militari della Compagnia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Undi 73 anni ha ucciso la, 74 anni, a). Il femminicidio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto in seguito a una lite e sono stati i vicini di casa della coppia di pensionati a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, e i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto. È tutto avvenuto intorno alle 11. Giovenale Aragno, originario di Fossano (Cuneo), è stato arrestato. La vittima si chiamava Silvana Arena, originaria di Cuneo. Entrambi pensionati. L’uomo avrebbe aggredito lacon un bastone di legno, colpendola alla esta. Dopo l’allarme dato con una telefonata al 112 da parte di un cittadino, sono intervenuti militari della Compagnia di ...

