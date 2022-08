Se Giove è il pianeta della voce, Mercurio, messaggero della comunicazione, è in grado di virare il timbro su frequenze diverse in base ai segni in cui si trova (Di domenica 7 agosto 2022) La voce parla di noi. Racconta la nostra personalità. Ma da quale pianeta dipende? Se Giove, come sostiene l’astrologa Lisa Morpurgo, è la voce, Mercurio, messaggero della comunicazione, è il pianeta in grado di virare il timbro su frequenze diverse in base ai segni in cui si trova. Stampa tratta da “Harmonia of the Sphera di Robert Fludd” (foto Ipa). In Ariete assume toni altisonanti, rapidi, perentori come quelli di Mariah Carey. In Toro diventa la nota calda e sensuale di Barbra Streisand e Anna Oxa. In Gemelli la voce gioca con il pentagramma come fa Paul ... Leggi su iodonna (Di domenica 7 agosto 2022) Laparla di noi. Racconta la nostra personalità. Ma da qualedipende? Se, come sostiene l’astrologa Lisa Morpurgo, è la, è ilindiilsuinaiin cui si. Stampa tratta da “Harmonia of the Sphera di Robert Fludd” (foto Ipa). In Ariete assume toni altisonanti, rapidi, perentori come quelli di Mariah Carey. In Toro diventa la nota calda e sensuale di Barbra Streisand e Anna Oxa. In Gemelli lagioca con il pentagramma come fa Paul ...

