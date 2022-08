MotoGP 2022-23 | tutto sul mondiale in terra inglese

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 agosto 2022) Vacanze finite per gli amanti dei motori ed in particolare del Motoche dopo un mese di luglio senza gare si appresta a tornare più carico che mai. Per i protagonisti delle varie, Moto2 e Moto3 è l’ora di rimettersi tute e caschi e tornare in pista per la gioia dei tanti tifosi che non attendono altro dopo le ultime sfide ammirate sul circuito di Assen. Una pausa lunga non prevista ad inizio stagione in quanto nel week end del 10 luglio era stato programmato il GP di Finlandia, poi però cancellato sia per i lavori di omologazione del circuito del KymiRing, ma anche per la situazione geopolitica presente nella regione. Dopo la disputa di undici Gran Premi quindi si torna a gareggiare e si riparte dall’attesissimo Silverstone, che nell’imminente fine settimana del 5-7 agosto ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna. Dalla ...