sportli26181512 : Milan, stamane ultimo test: Adli e CDK ci sono, ecco chi gioca con la Pergolettese: Milan, stamane ultimo test: Adl… - Aliyu__shehu : RT @Gazzetta_it: Milan, stamane ultimo test: Adli e CDK ci sono, ecco chi gioca con la Pergolettese #MilanPergolettese - Gazzetta_it : Milan, stamane ultimo test: Adli e CDK ci sono, ecco chi gioca con la Pergolettese #MilanPergolettese - Francesco54 : @ncorrasco @_goodtime__ Il Milan e’ più forte di noi, come la Juve e la Roma,lo si intuisce dai commenti e dalle pa… - paolinhofer : @Milanista_Serio Stamane Furio Focolari a Radio Radio TV ha messo il Milan ad un gradino lievemente sotto anche del… -

Sveglia presto, colazione e poi si gioca. Amichevole da mattinieri per il, oggi in campo alle 10.45 contro la Pergolettese, squadra di Serie C (tre giorni fa ha perso 8 - 0 contro l'Inter). Un'occasione per vedere all'opera chi ha giocato poco/non ha giocato a Vicenza,...Quello di, altro non è stato che un incontro amicale tra due vecchie conoscenze. Difatti, ... " Oggi ho avuto il piacere di incontrare il mio amico e direttore delin viaggio d'affari ...MILANO (ITALPRESS) - Con il dibattito pubblico ormai alle porte e i club Inter e Milan che sarebbero prossimi a inviare al Comune il dossier di progetto, r ...Ultimi colpi prima del via", titola stamane in apertura il QS. Il Milan ha chiuso per De Ketelaere, ma i botti di mercato non si fermano al belga: il Napoli lavora per Raspadori, la ...