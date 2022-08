M-Sport in caduta libera, Millener deluso o disperato? (Di domenica 7 agosto 2022) Ford M-Sport non ne azzecca una. Ogni gara è un tuffo nel vuoto, soldi spesi dai piloti paganti per fare un giro sull’autoscontro. Il team manager Richard Millener lo sa e da tempo si è reso conto di avere una squadra di carta che corre controvento. Al posto di ammettere gli errori strategici commessi nel Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 7 agosto 2022) Ford M-non ne azzecca una. Ogni gara è un tuffo nel vuoto, soldi spesi dai piloti paganti per fare un giro sull’autoscontro. Il team manager Richardlo sa e da tempo si è reso conto di avere una squadra di carta che corre controvento. Al posto di ammettere gli errori strategici commessi nel Source

mcc43_ : @CCKKI Uno degli sport nazionali creare un colpevole. Ancor meglio più di uno, come nel caso della caduta del gov Draghi. - ProtcivURLS : DPCgov: RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pi… - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: ?? JOHANN IN POLE POSITION ???? Aleix sesto tempo dopo la caduta nelle FP4 I RISULTATI ? - Sport_Fair : Brutta caduta per Aleix #Espargaro al #BritishGP Le condizioni dello spagnolo dell'Aprilia spiegate dal Dottor Cha… - sportli26181512 : Espargaró cade a Silverstone, poi chiude 6°: il giro eroico con il commento di Guido Meda: L'eroe del giorno a Silv… -