L’ultima tentazione di Calenda: stracciare l’accordo. «Io con la sinistra anti Draghi non ci sto» (Di domenica 7 agosto 2022) Sorride amaro un dirigente del PD, con una frase che sembra un proverbio cinese: «Al mattino apriamo Twitter preoccupandoci di quel che il pazzo potrà scrivere. Ma il terrore viene quando non scrive niente». Il “pazzo” (qui ovviamente nell’accezione di imprevedibile) è Carlo Calenda, che effettivamente da ieri pomeriggio è silente anche nella sua arena social preferita. Non solo: i pochi che lo hanno intercettato lo descrivono come furibondo, dopo aver visto su una delle tv all news la conferenza stampa congiunta di Letta e Fratoianni, con il secondo che si mostrava per quello che è, l’emblema di quella sinistra anti Draghi, anti guerra e anti rigassificatori che Calenda vede come il peggior nemico, altro che alleato, sia pur per interposto Letta. Certo, lo stato ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Sorride amaro un dirigente del PD, con una frase che sembra un proverbio cinese: «Al mattino apriamo Twitter preoccupandoci di quel che il pazzo potrà scrivere. Ma il terrore viene quando non scrive niente». Il “pazzo” (qui ovviamente nell’accezione di imprevedibile) è Carlo, che effettivamente da ieri pomeriggio è silente anche nella sua arena social preferita. Non solo: i pochi che lo hanno intercettato lo descrivono come furibondo, dopo aver visto su una delle tv all news la conferenza stampa congiunta di Letta e Fratoianni, con il secondo che si mostrava per quello che è, l’emblema di quellaguerra erigassificatori chevede come il peggior nemico, altro che alleato, sia pur per interposto Letta. Certo, lo stato ...

