Lana: "Mentre provavo un bacio con Dolph, Vince cercava di rassicurare mio marito" (Di domenica 7 agosto 2022) Lana riesce sempre a rimanere sotto i riflettori anche dopo la sua partenza dalla WWE. L'anno scorso, infatti, l'affascinante russa è stata licenziata dalla compagnia a causa del suo lucroso contratto. Da quando è andata via, CJ Perry ha partecipato a diversi progetti e si è tenuta occupata in molti modi. Per la maggior parte del tempo trascorso nella federazione, Lana ha gestito il suo vero marito, Miro. All'epoca, entrambi sono stati coinvolti in una storyline romantica con Dolph Ziggler e Summer Rae. Parlando a The Sessions with Renee Paquette, Lana ha rivelato la reazione di Vince McMahon al disagio di Miro durante le prove di un bacio. Un certo imbarazzo "Una settimana dopo ci hanno chiamato. C'erano Ace (John Laurinaitis), Vince, ...

