Juventus, Rabiot dopo il colpo alla testa: "Sei punti di sutura ma sto bene" (Di domenica 7 agosto 2022) Nel pomeriggio da dimenticare della Juventus nell'amichevole persa per 4-0 contro l'Atletico Madrid, i bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha rimediato un brutto colpo in testa ed è uscito dal rettangolo di gioco con un turbante. Sui social, lo stesso giocatore ha rassicurato i tifosi con una storia Instagram: "Sei punti di sutura ma sto bene", ha scritto accompagnando la frase con un selfie. SportFace.

