Juventus | parte il countdown per Kosti? | la situazione

Juventus, parte il countdown per Kostić: la situazione (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus ha sicuramente piazzato colpi davvero importanti a livello mediatico e di importanza sul campo. Nonostante la perdita di due colonne come De Ligt e Chiellini, i bianconeri hanno puntellato ogni zona del campo ad eccezione del centrocampo, ruolo su cui stanno ancora lavorando. Da mesi, inoltre, è forte l'interesse su Filip Kostić, jolly sulla corsia sinistra dell'Eintracht Francoforte. Interesse che pareva essersi spento nel corso dell'estate, ma che è tornato più forte di prima nell'ultima settimana. La Juve, infatti, lavora a ranghi serrati per consegnare ad Allegri l'esterno serbo prima dell'inizio della Serie A. Kostić, autore di 7 gol e 15 assist nella scorsa stagione tra Bundesliga ed Europa League, sembra sempre più vicino a diventare un nuovo ...

