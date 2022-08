Francesca Chillemi, morta la nonna dell’attrice di Viola come il mare: ‘Sei parte di me’ (Di domenica 7 agosto 2022) E’ morta la nonna di Francesca Chillemi, celebre attrice della fiction su Canale 5 Viola come il mare. L’attrice ha condiviso un’immagine con la nonna su Instagram per darle l’ultimo addio, scrivendo nella didascalia: “nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…” I messaggi di cordoglio da parte dei colleghi Tantissimi i messaggi da parte di amici e colleghi che hanno scritto sotto al post frasi di amore e cordoglio: Elena Santarelli, Andrea Paris, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta, Elena Sofia Ricci e tanti altri nomi noti del cinema e dello spettacolo le hanno lasciato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) E’ladi, celebre attrice della fiction su Canale 5il. L’attrice ha condiviso un’immagine con lasu Instagram per darle l’ultimo addio, scrivendo nella didascalia: “Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, seidi me, con me, per sempre.tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…” I messaggi di cordoglio dadei colleghi Tantissimi i messaggi dadi amici e colleghi che hanno scritto sotto al post frasi di amore e cordoglio: Elena Santarelli, Andrea Paris, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta, Elena Sofia Ricci e tanti altri nomi noti del cinema e dello spettacolo le hanno lasciato ...

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - CorriereCitta : Francesca Chillemi, morta la nonna dell’attrice di Viola come il mare: ‘Sei parte di me’ - infoitcultura : Lutto per Francesca Chillemi, è morta la nonna dell'attrice di Viola come il mare - infoitcultura : Francesca Chillemi, il grave lutto di queste ore: “Sei parte di me…” - esauritatorino : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… -