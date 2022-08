Cuba: esplode un deposito petrolifero colpito da un fulmine: almeno un morto e molti feriti (Di domenica 7 agosto 2022) Cuba ha ricevuto offerte di assistenza da molti Paesi dopo aver chiesto aiuto per far fronte a un gigantesco incendio di un deposito petrolifero colpito da un fulmine . almeno una persona è rimasta ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022)ha ricevuto offerte di assistenza daPaesi dopo aver chiesto aiuto per far fronte a un gigantesco incendio di unda ununa persona è rimasta ...

