Calcio: Roma - Shakhtar Donetesk 5 - 0 (Di domenica 7 agosto 2022) La Roma vince 5 - 0 l'amichevole contro lo Shakhtar Donetesk all'Olimpico. Per i giallorossi segnano Pellegrini, autogol di Konoplya e Mancini nel primo tempo, Zaniolo e Bove nella ripresa. . 7 agosto ...

