Bianchi: “500 milioni per gli ITS. Poi la riforma dei tecnici e professionali. In arrivo le linee guida per l’orientamento” (Di domenica 7 agosto 2022) "Entro il 2022 il nostro Piano prevede l'approvazione di sei riforme. Tre sono state realizzate, l'ultima delle quali riguarda il sistema ITS. Siamo al lavoro sui 19 decreti attuativi previsti dalla legge ed entro agosto pubblicheremo il bando per l'assegnazione dei primi 500 milioni per il potenziamento dei laboratori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 agosto 2022) "Entro il 2022 il nostro Piano prevede l'approvazione di sei riforme. Tre sono state realizzate, l'ultima delle quali riguarda il sistema ITS. Siamo al lavoro sui 19 decreti attuativi previsti dalla legge ed entro agosto pubblicheremo il bando per l'assegnazione dei primi 500per il potenziamento dei laboratori". L'articolo .

