Beatles | all’asta la “lettera di fuoco” di John Lennon

Leggi su howtodofor

(Di domenica 7 agosto 2022) Un sito internet mette in vendita ladi accuse chescrisse a Paul McCartney dopo lo scioglimento deiLa stella dei Thenella Hollywood Walk of Fame – Il sito Gotta Have Rock and Roll mette in vendita un inedito cimelio musicale scritto daall’amico Paul McCartney. Si tratta di unadalle parole diche l’autore di Imagine rivolge a McCartney, dopo la separazione dei, unada 40mila dollari Il contenuto dellascritta a macchina diè stato scritto il 18 novembre 1971. Madeve aver pensato e ...