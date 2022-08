Asaf Avidan | Daniele Silvestri e Casadilego | emozioni ad alta quota al No Borders

(Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Uno show tra alberi e montagne, con i suoni e i colori della natura incontaminata a fare da cornice. E’ la formula vincente della 27esima edizione del NoMusic Festival, la kermesse che anima il comprensorio del Tarvisiano, e che oggi ha accolto sul palco, protagonisti di tre live unici nel loro genere, in uno scenario mozzafiato al confine tra Italia, Austria e Slovenia. I tre artisti hanno chiamato a raccolta 1.500 persone intorno ai Laghi di Fusine: fan e curiosi ma anche appassionati di trekking e montagna, arrivati a piedi o in bici per godere dell’incanto di uno spettacolo ade all’insegna della sostenibilità ambientale. Per artisti del genere non servono ...

FVGlive : ?? 07 Agosto ?? Sella Nevea Il cantautore salirà sul palco del @NoBordersMusicF per farci cantare e ballare al ritmo… - EndCent : Il 4, 6 e 7 agosto torna il @NoBordersMusicF con #JamesBlunt, #DanieleSilvestri, #AsafAvidan, #BenjaminClementine,… -

corriereadriatico.it

Il No Borders prosegue domani, domenica 07 agosto, con le attese esibizioni di Casadilego, Daniele Silvestri ea partire dalle 11 del mattino. Originariamente previsti sull'Altopiano del ...... sabato 6 agosto al Rifugio Gilberti " Sella Nevea, e Casadilego/Daniele Silvestri/, domenica 7 agosto all'Altopiano del Montasio. Il No Borders Music Festival 2022 Per il 2022 ... Pesaro, Asaf Avidan lascia il parco San Bartolo e vende la villa: «Non è più un’oasi di silenzio» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo i due straordinari concerti sold out, con un totale di quasi 6000 partecipanti, di Alessandro Mannarino e Brunori Sas, il No Borders Music Festival inaugura il mese più caldo dell’anno con nuovi ...