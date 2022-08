Vaiolo delle scimmie, vaccinazione al via: la circolare (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Contro il Vaiolo delle scimmie il ministero della Salute esclude per il momento una vaccinazione di massa, limitandola alle categorie a rischio. E’ quanto prevede una circolazione del ministero diffusa ieri in serata, nella quale si legge: “Al momento, la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficacia delle misure non farmacologiche fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa”. Il vaccin sarà distribuito prima alle 4 Regioni con più casi: duemila dosi alla Lombardia, 1.200 al Lazio, 600 all’Emilia Romagna e 400 al Veneto. Inoltre, come richiesto, in attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le Regioni e le pubbliche amministrazioni che ne ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Contro ilil ministero della Salute esclude per il momento unadi massa, limitandola alle categorie a rischio. E’ quanto prevede una circolazione del ministero diffusa ieri in serata, nella quale si legge: “Al momento, la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficaciamisure non farmacologiche fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa”. Il vaccin sarà distribuito prima alle 4 Regioni con più casi: duemila dosi alla Lombardia, 1.200 al Lazio, 600 all’Emilia Romagna e 400 al Veneto. Inoltre, come richiesto, in attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le Regioni e le pubbliche amministrazioni che ne ...

