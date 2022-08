Sampdoria, Sky: “Accordo totale con il Brentford, saluta Damsgaard” (Di sabato 6 agosto 2022) Sampdoria SKY- La Sampdoria continua la sua preparazione im vista dei prossimi impegni. Ieri sera, i Doriano hanno battuto 1-0 la Reggina soffrendo molto, con la rete di Sabiri dal dischetto. La Sampdoria continua il suo mercato in entrata, con qualche difficoltà economica però, i Liguri devono cedere qualche gioiello. Uno di questi sarà Mikkel Damsgaard, il Danese è vicinissimo alla cessione in Premier League. La trattativa fino a ieri sera era bloccata per colpa dell’agente che, voleva dei bonus in più dal Brentford legate a varie clausole. Secondo Sky, manca pochissimo per l’ufficialità e il giocatore svolgerà nella prossima settimana le visite mediche di rito. La trattativa si è conclusa sui 11 milioni più 7 di bonus, che, obbligano i Doriani a cederlo. Con la grana recepita dalla cessione di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 6 agosto 2022)SKY- Lacontinua la sua preparazione im vista dei prossimi impegni. Ieri sera, i Doriano hanno battuto 1-0 la Reggina soffrendo molto, con la rete di Sabiri dal dischetto. Lacontinua il suo mercato in entrata, con qualche difficoltà economica però, i Liguri devono cedere qualche gioiello. Uno di questi sarà Mikkel, il Danese è vicinissimo alla cessione in Premier League. La trattativa fino a ieri sera era bloccata per colpa dell’agente che, voleva dei bonus in più dallegate a varie clausole. Secondo Sky, manca pochissimo per l’ufficialità e il giocatore svolgerà nella prossima settimana le visite mediche di rito. La trattativa si è conclusa sui 11 milioni più 7 di bonus, che, obbligano i Doriani a cederlo. Con la grana recepita dalla cessione di ...

