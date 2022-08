Rhove butta una ragazza in piscina durante il concerto e dice è stato un gesto amichevole (Di sabato 6 agosto 2022) Il video di Rhove diventa virale su Tik Tok.Rhove ancora una volta si rende protagonista di una polemica scaturita sui social poche ore fa. Non è passato tanto tempo dall’ultima volta in cui l’attenzion mediatica si è concentrata sul giovane cantante lombardo. Samuel Roveda, il nome all’anagrafe, aveva interrotto il suo concerto a Ferrara perchè il Leggi su people24.myblog (Di sabato 6 agosto 2022) Il video didiventa virale su Tik Tok.ancora una volta si rende protagonista di una polemica scaturita sui social poche ore fa. Non è passato tanto tempo dall’ultima volta in cui l’attenzion mediatica si è concentrata sul giovane cantante lombardo. Samuel Roveda, il nome all’anagrafe, aveva interrotto il suoa Ferrara perchè il

