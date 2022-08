Record a Prato, nascono 15 bimbi in 25 ore: 11 le femmine, quattro i maschi. Stanno tutti bene (Di sabato 6 agosto 2022) In poco più di 24 ore all'ospedale Santo Stefano di Prato sono nati 11 neonate e 4 bambini, mentre un altro maschietto è stato poi accolto in reparto insieme alla mamma che non ha fatto in tempo a ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 6 agosto 2022) In poco più di 24 ore all'ospedale Santo Stefano disono nati 11 neonate e 4 bambini, mentre un altroetto è stato poi accolto in reparto insieme alla mamma che non ha fatto in tempo a ...

gianluca_prato : RT @5Selector: Fratelli d'Italia ha il record negativo di arrestati per 'ndrangheta. Meloni: Pittelli non sta in fratelli d'Italia si infor… - toscanamedianew : Fiocchi rosa e azzurri, 16 nuovi nati in 24 ore - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Valletti che passione! Record di domande per i 10 posti disponibili' -