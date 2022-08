LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga non riesce a prendere il sopravvento (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Viene segnalato il ritiro di OLIVEr Knight (UAE Team Emirates). Il britannico sta correndo come stagista nella formazione araba. 14.09 Ancora la fuga non sta riuscendo a prendere il sopravvento: continua l’elastico con il gruppo quando mancano 90 chilometri all’arrivo. 14.06 La salita finale di Lagunas de Neila può davvero fare la differenza: 12 chilometri al 6,2% di pendenza media con una prima parte pedalabile ed una seconda parte con punte sopra l’11%. 14.03 Arrivo in salita che farà da spartiacque nella breve corsa a tappe spagnola: oggi c’è la resa dei conti. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa della ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Viene segnalato il ritiro di Or Knight (UAE Team Emirates). Il britannico sta correndo come stagista nella formazione araba. 14.09 Ancora lanon sta riuscendo ail: continua l’elastico con il gruppo quando mancano 90 chilometri all’arrivo. 14.06 La salita finale di Lagunas de Neila può davvero fare la differenza: 12 chilometri al 6,2% di pendenza media con una prima parte pedalabile ed una seconda parte con punte sopra l’11%. 14.03 Arrivo in salita che farà da spartiacque nella breve corsa a tappe spagnola:c’è la resa dei conti. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimadella ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: finale in leggera salita occasione per i finisseur - #Vuelta… - infoitsport : LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: numero di Tronchon maglia viola a Sivakov - #Vuelta #Burgos… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si sale sul Picon Blanco chance per Nibali? - #Vuelta #Burgos… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il terzetto al comando affronta il primo GPM di giornata -… -