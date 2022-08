Lazio, TMW: “Chiamata Setti-Lotito, Ilic ora è più vicino” (Di sabato 6 agosto 2022) Lazio Ilic- La Lazio continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali da completare. Gli uomini di Sarri stasera alle ore 20:00 completeranno il loro precampionato con la gara contro il Valladolid, in Spagna. La Lazio è inevitabilmente una delle protagoniste in positivo di questo mercato in entrata, insieme al Monza e alla Juventus. I Biancocelesti stanno costruendo una squadra competitiva per provare a qualificarsi dopo 2 anni di nuovo in Champions League. Uno dei nuovi obbiettivi per la mediana è Ivan Ilic, desiderato tantissimo da Sarri già da Giugno, visto la grande stagione disputata dall’ex Manchester City. Luis Alberto è in partenza, lo Spagnolo sogna di ritornare al Siviglia e non si sta allenando nemmeno più col gruppo a Formello. Secondo gli insider di mercato di TMW, ... Leggi su seriea24 (Di sabato 6 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali da completare. Gli uomini di Sarri stasera alle ore 20:00 completeranno il loro precampionato con la gara contro il Valladolid, in Spagna. Laè inevitabilmente una delle protagoniste in positivo di questo mercato in entrata, insieme al Monza e alla Juventus. I Biancocelesti stanno costruendo una squadra competitiva per provare a qualificarsi dopo 2 anni di nuovo in Champions League. Uno dei nuovi obbiettivi per la mediana è Ivan, desiderato tantissimo da Sarri già da Giugno, visto la grande stagione disputata dall’ex Manchester City. Luis Alberto è in partenza, lo Spagnolo sogna di ritornare al Siviglia e non si sta allenando nemmeno più col gruppo a Formello. Secondo gli insider di mercato di TMW, ...

