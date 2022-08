Juve, a rischio cancellazione l'amichevole contro l'Atletico: 'Escalation di violenze nella Striscia di Gaza' (Di sabato 6 agosto 2022) L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, prevista domenica 7 agosto alle 20:45 a Tel Aviv, potrebbe essere cancellata per via di Escalation... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) L'trantus eMadrid, prevista domenica 7 agosto alle 20:45 a Tel Aviv, potrebbe essere cancellata per via di...

