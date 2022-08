(Di sabato 6 agosto 2022) A porre la pietra tombale sulla famosa "agenda Draghi", uno spauracchio agitato nelle ultime settimane, sia prima che dopo la crisi di governo, è stato lo stesso presidente del Consiglio. L'ennesima brutta gatta da pelare per i vertici del Partito Democratico, che tanto avevano puntato su questo concetto in vista delle elezioni del 25 settembre.

Ecco, questo in verità non lo ha ancora detto nessuno. Ma non è così improbabile che, da qui all'attesissimo discorso del premier in Parlamento, qualcuno non dia a Draghi anche il ...La povertà cresce, il lavoro manca, la crisi energetica e alimentare si fanno sentire e le forze politiche scalpitano e tirano il premier per la giacchetta pensando alle elezioni del ...