Ilary Blasi, spunta l'amico di Totti: l'indiscrezione bomba sconvolge i fan (Di sabato 6 agosto 2022) Ennesimo colpo di scena all'interno della vicenda legata alla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. I fan sono rimasti attoniti dalla notizia di queste ore Quella che stanno vivendo quest'anno potrebbe essere, con ogni probabilità, l'estate più delicata trascorsa dall'ormai ex coppia di personaggi famosi. Nei loro confronti c'è un'attenzione incredibile da parte dei media, i quali cercano di aggiungere sempre più dettagli e retroscena per soddisfare la curiosità dei milioni di fans di Ilary e di Francesco. Ilary Blasi (Websource)Qualche giorno fa, i due si sarebbero incrociati per qualche istante nel momento in cui la showgirl ha lasciato la villa di Sabaudia per fare spazio al suo ex marito. Secondo quanto trapelato da svariate indiscrezioni circolate in ...

