I contorti percorsi dell’odio e dell’amore nell’Europa tra le due guerre

(Di sabato 6 agosto 2022) Di quella febbricitante Europa delle lettere e delle arti tra le duemagistralmente esplorata dallo scrittore tedesco Florian Illies (L’amore al tempo, Marsilio, 2022), non so quale personaggio o amore o tradimento raccontarvi per primo data la frastornante ricchezza di questo suo libro. C’è che io non lo avevo letto il libro precedente di Illies (1913. L’anno prima della tempesta, edito anch’esso in Italia da Marsilio), pubblicato in oltre venti lingue e la cui costruzione saggistica immagino similare a quella del libro da cui sto partendo. Ossia mettere sotto l’ingranditore narrativo tutto quanto attiene a un dato momento psicologico e sentimentale della storia della cultura europea, pedinarne giorno per giorno i protagonisti intellettuali, scovarne le luci e le ombre tanto nella loro scena pubblica che in quella privata e meglio ...