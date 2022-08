Caos in Serie C, a rischio la prima giornata di campionato (Di sabato 6 agosto 2022) Inizia subito con un giallo la stagione di calcio 2022/2023 di Serie C: la prima giornata è a serio rischio rinvio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della Figc di pronunciarsi prima del 25 agosto sul blocco delle bocciature di Campobasso e Teramo, sembra ormai scontato il rinvio almeno della prima giornata di campionato. “In relazione alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso, Lega Pro dichiara quanto segue. Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il rinvio del campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C. Lega Pro è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 agosto 2022) Inizia subito con un giallo la stagione di calcio 2022/2023 diC: laè a seriorinvio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della Figc di pronunciarsidel 25 agosto sul blocco delle bocciature di Campobasso e Teramo, sembra ormai scontato il rinvio almeno delladi. “In relazione alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso, Lega Pro dichiara quanto segue. Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il rinvio delcausa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club diC. Lega Pro è ...

CalcioWeb : Un'altra estate caldissima in #SerieC: a rischio la prima giornata di campionato - ParliamoDiNews : Sampdoria, caos per il post di auguri al figlio di Ferrero: Lanna furioso, ha pensato alle dimissioni | Serie A |… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Caos Serie C. Ghirelli attacca: «Danneggiate 60 squadre»' - Ilovepalermocalcio - infoitsport : Serie C, è caos: rinviata la presentazione dei calendari - infoitsport : In Serie C è caos: lo slittamento del campionato ormai è quasi certo -