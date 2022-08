Bayley: “Nel locker room dovrebbero essere meno egoisti e pensare più al quadro generale” (Di sabato 6 agosto 2022) Bayley ha fatto il suo ritorno a SummerSlam la scorsa settimana, dove è tornata insieme a Dakota Kai e Iyo Sky, mandando in visibilio i fan, che non si aspettavano di vedere tornare le tre superstar tutte in una volta, insieme. Bayley ha già chiarito perché ha scelto di tornare con le due ex NXT, e ha spiegato anche l’obiettivo che si è prefissata. Leader Intervenendo a WWE After The Bell, Bayley ha dichiarato di voler diventare una leader dello spogliatoio. La Role Model ha aggiunto che vuole che il locker room sia meno egoista, e che guardi più il quadro generale: “Sarà una strada lunga, solo per mettere insieme le idee e cercare di mostrarla a certe persone, o cercare di portare l’intero spogliatoio sulla stessa linea. Se lavorassimo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 6 agosto 2022)ha fatto il suo ritorno a SummerSlam la scorsa settimana, dove è tornata insieme a Dakota Kai e Iyo Sky, mandando in visibilio i fan, che non si aspettavano di vedere tornare le tre superstar tutte in una volta, insieme.ha già chiarito perché ha scelto di tornare con le due ex NXT, e ha spiegato anche l’obiettivo che si è prefissata. Leader Intervenendo a WWE After The Bell,ha dichiarato di voler diventare una leader dello spogliatoio. La Role Model ha aggiunto che vuole che ilsiaegoista, e che guardi più il: “Sarà una strada lunga, solo per mettere insieme le idee e cercare di mostrarla a certe persone, o cercare di portare l’intero spogliatoio sulla stessa linea. Se lavorassimo ...

