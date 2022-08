Atletica | Gianmarco Tamberi torna in gara | “Lunedì in Ungheria Disastro in allenamento | devo capire per gli Europei”

(Di sabato 6 agosto 2022) Annuncio a sorpresa di8 agosto gareggerà a Székesfehérvár () in occasione di una tappa del Continental Tour (livello gold). Il Campione Olimpico di salto in alto, reduce dal quarto posto ai Mondiali di Eugene, è da poco guarito dal Covid-19 e sta facendo i conti con un po’ di stanchezza in, ma ha deciso di stringere i denti e di presentarsi in terra magiara per fare un punto della situazione. Si tratterà del primo di due impegni ravvicinati (il secondo è previsto mercoledì 10 agosto a Montecarlo, dove si disputa una tappa della Diamond League), il marchigiano cercherà diil suo stato di forma e di apprendere se potrà essere protagonista agli ormai imminenti(15-21 agosto a Monaco, Germania). Il ribattezzato ...

Gimbo ci prova. Gianmarco Tamberi non si arrende, non si dà per vinto. Le scorie lasciata dal Covid non sono semplici da smaltire, la stanchezza morde, la fatica in allenamento si moltiplica, ma l'azz ...Il campione olimpico, appena guarito dal Covid, è tutt'altro che al meglio, ma non si arrende: vuole cercare di esserci agli Europei di Monaco di Baviera ...